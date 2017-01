Ann Mathieu, de la SQ

La Sûreté du Québec a arrêté, lundi soir, un homme de 47 ans qui espionnait des gens dans plusieurs pièces de leur maison.

La porte-parole de la SQ, Ann Mathieu, done quelques détails sur les circonstances de l'arrestations et sur les intentions présumées de l'individu.



Le dossier du présumé voyeur sera transmis au Directeur des poursuites criminelles et pénales.



S'il était accusé puis trouvé coupable de voyeurisme, le suspect encourrait une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans.