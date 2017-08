La Ville de Sherbrooke a besoin d'un millier de personnes pour travailler lors des élections municipales

Reportage de Marie-France Martel

La Ville de Sherbrooke lance sur son site internet une section destinée aux élections municipales du 5 novembre prochain.

Les personnes qui souhaitent se porter candidates disposent des informations nécessaires pour faire leur réflexion.



Le dépôt des candidatures peut se faire entre le 22 septembre et le 6 octobre.



Le site internet sherbrooke.ca/election comporte aussi plusieurs autres informations.



La présidente d'élection à la Ville de Sherbrooke, Me Line Chabot explique qu'on y retrouve notamment des informations pour les électeurs et la rémunération pour le personnel électoral.



La Ville de Sherbrooke a besoin de mille personnes pour travailler lors du vote par anticipation le 29 octobre et le jour des élections.



Le vote est jusqu'à 20h et la population pourra suivre en direct le déroulement du scrutin sur le site internet. En audio, le reportage de Marie-France Martel