Le bébé de Michée Roy serait décédé des suites d'un traumatisme crânien non-accidentel

Reportage de Marie-France Martel

Michée Roy, accusé de l'homicide involontaire coupable de son bébé en 2015 à Richmond, a changé sa version des faits à quelques reprises au personnel soignant.Lors de son admission au CHUS le 1 er janvier 2015, le petit Kylen Roy âgé de 2 mois était dans un coma profond à la suite d'un arrêt cardio-respiratoire.Durant son témoignage, le pédiatre Claude Cyr a expliqué que l'enfant a subi plusieurs examens qui ont révélé des hémorragies au cerveau.Le diagnostic établi par les spécialistes est à l'effet que Kylen a subi un traumatisme s'apparentant au syndrome du bébé secoué.Le docteur Claude Cyr a expliqué au tribunal que l'enfant avait une atteinte neurologique sévère, ses mouvements étaient anormaux et sa vision et son audition inquiétaient le personnel.Lorsqu'il a été rencontré par les médecins, Michée Roy a nié que son fils ait pu être secoué. Il a raconté avoir échappé le bébé et en tirant sur son pyjama pour le ramener, l'enfant s'est cogné la tête sur son épaule.En audio, le reportage de Marie-France Martel