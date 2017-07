Karine Vallières

Grâce à une éventuelle aide financière de 5,6 millions de dollars, le Centre d'hébergement et de soins de longue durée Wales de Cleveland pourra continuer sa mission.Le conseil d'administration doit donner son approbation pour changer de statut et passer d'un chsld privé non conventionné à conventionné.La députée de Richmond, Karine Vallières se réjouit de ce dénouement.En décembre dernier, le CHSLD Wales inc. avait lancé un appel à l'aide.Depuis cinq ans, l'établissement a cumulé une dette de 1,7 million de dollars qu'il devra rembourser avant la fin de l'année financière en cours. En audio: Karine Vallières