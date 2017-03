Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS en recrutement intensif de personnel

Gilles Michaud

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS effectue du recrutement intensif de personnel pour combler des besoins additionnels durant l'été.89 pourcent du personnel ne fait toutefois que combler les besoins de remplacement et le bassin de main d'oeuvre qualifié est restreint.Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS a besoin de 296 préposés aux bénéficiaires, 217 infirmières, 92 infirmières auxiliaires et une centaine d'agentes administratives.Le directeur des ressources humaines, Gilles Michaud, explique dans l'extrait audio qu'on veut augmenter le ratio de postes à temps complet et rendre ces postes plus attractifs afin d'avoir une meilleure stabilité de personnel.Les personnes intéressées à postuler pour un emploi au CIUSSS de l'Estrie-CHUS peuvent le faire sur le site internet santeestrie.qc.ca