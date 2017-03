Le Complexe St-Élie Motorsports pourra reprendre ses activités à certaines conditions

La Cour d'appel du Québec permet au Complexe St-Élie Motorsports de poursuivre ses activités dans le secteur de St-Élie. Le propriétaire Simon Homans devra toutefois respecter l'ensemble des conditions émises par le ministère de l'Environnement.



Celles-ci prévoient notamment la mise en place de mesures d'atténuation du bruit et la tenue des courses d'accélération seulement le vendredi de 18 h 30 à 22 h.



Le certificat permet aussi la tenue d'activités de motocross et de VTT seulement le mercredi de 17 h à 20 h et le samedi de 11 h à 16 h.



Les limites de bruit imposées, tant pour les activités de courses d'accélération que pour les activités de motocross-VTT, devront aussi être respectées.



La Cour d'appel donne aussi raison à Simon Homans quant au calcul des dommages qui sont revus à la baisse pour 6 des 16 résidents intimés.