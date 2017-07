Le FEQ victime de son succès?

Louis Bellavance

QUÉBEC - Le Festival d'Été arrive à mi-parcours et déjà plusieurs parlent d'un succès pour la 50e édition, et ce même s'il reste encore six soirs de spectacles.

Les prestations de P!NK et des Back Street Boys vont donner à l'équipe de Daniel Gélinas une belle carte de visite pour l'organisation des prochaines éditions.



Sur nos ondes ce midi, le directeur de la programmation du Festival, Louis Bellavance, a indiqué que P!NK et les Back Street Boy seront de bons ambassadeurs pour Québec.



M. Bellavance a indiqué également que la demande est forte pour les zones réservées, et que les festivaliers recherchent de plus en plus de confort.



Cependant l'équilibre ne semble pas facile à trouver, à preuve vendredi le rappeur américain Kendrick Lamar s'en est pris aux personnes installées dans la zone VIP qui ne participaient pas au spectacle à son goût.