Le fraudeur récidiviste Kevin Goulet doit demeurer détenu jusqu'à la fin des procédures

Le fraudeur récividiste Kevin Goulet, qui aurait fait des victimes avec la location de faux chalets de luxe, doit demeurer en prison jusqu'à la fin des procédures. Dans sa décision rendue vendredi, le juge Paul Dunnigan a évoqué le fait que Kevin Goulet a plusieurs fois été déclaré coupable de crimes en semblable matière. On parle notamment de fraude, fabrication de faux documents, vols et vols d'identité. Selon le juge, l'abus de confiance semble littéralement pour Kevin Goulet un mode de vie, une entreprise.



Il ajoute que la preuve résumée par l'enquêteur reflète le tableau d'un redoutable manipulateur usant de subterfuges planifiés et délibérés pour soutirer de l'argent ou obtenir des bénéfices personnels de victimes de bonne foi dont il a trahi la confiance.



Avant son arrestation au début mars, Kevin Goulet avait une cause pendante pour une introduction par effraction dans une résidence en juin 2016 et il était donc en bris de conditions.



Le juge Paul Dunnigan conclut que sa détention est nécessaire pour la protection du public. En audio, le reportage de Marie-France Martel