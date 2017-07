Le fraudeur récidiviste Kevin Goulet écope d'une peine de 42 mois de prison

Le reportage de Kevin Dupont

De retour en cour au palais de justice de Sherbrooke cet après-midi, il a plaidé coupable à 47 chefs d'accusation qui pesaient contre lui.

Ces accusations concernaient entre autres 5 victimes pour la location frauduleuse de chalets de luxe et de son ex-conjointe.



Il devra d'ailleurs la dédommager pour une somme de 12 000 $.



Kevin Goulet était aussi accusé d'avoir fabriqué de faux documents, soit une lettre d'acceptation à la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke, d'un contrat d'achat d'une maison neuve des Entreprises Lachance et de faux chèques qu'il signait et déposait à la banque au nom de son ancienne copine.



La juge de la Cour du Québec, Claire Desgens, a suggéré à la fin du procès que l'accusé devrait fortement suivre une thérapie durant sa peine.

