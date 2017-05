Karine Sauvé du MTQ

Un affaisement de la chaussé force le ministère des Transports du Québec a fermé la route 117 au beau milieu de la réserve faunique La Vérendrye.Un ponceau a cédé peu après midi à la hauteur du kilomètre 335, forçant les automobilistes à faire un détour via l'Ontario et le secteur du Témiscamingue.Karine Sauvé, porte-parole du MTQ, parle du délai concernant la réouverture du seul lien routier entre l'Outaouais et l'Abitibi.