Le pire de la tempête est passé à Québec, mais l'est va y goûter

QUÉBEC - Plusieurs routes sont fermées, ce matin, dans l'est du Québec en raison de la tempête de neige. Dans la région immédiate de Québe,c où il est tombé une vingtaine de centimètres de neige, la chaussée est enneigée, mais la visibilité est généralement bonne.

Selon Environnement Canada, les plus fortes précipitations devraient s'abattre sur Charlevoix, la Gaspésie et la Côte-Nord.

Certains secteurs pourraient recevoir jusqu'à 50 centimètres de neige. Des vents violents accompagnent les précipitations.

Dans le Bas-Saint-Laurent, l'autoroute 20 est fermée entre Notre-Dame-des-Neige et La Pocatière, l'autoroute 85 est fermée entre Dégelis et Saint-Antonin, la route 132 est fermée entre Matane et Baie-des-Sables et la route 297 est fermée entre Saint-Damasse et Baie-des-Sables, notamment.

Sur la Côte-Nord, la route 138 est fermée entre La Malbaie et Baie-Sainte-Catherine, de même qu'entre Godbout et Port-Cartier.

Le service de traversier reliant l'Île d'Entrée et Cap-aux-Meules est interrompu, tout comme celui effectuant la liaison entre L'Isle-aux-Grues et Montmagny.

Opération déneigement

Les équipes de déneigement seront à l'oeuvre ce vendredi dans les rues de Québec en raison des importantes accumulations de neige des dernières heures.

Le stationnement sera interdit de jour dans les rues où les feux clignotants sont en fonction.