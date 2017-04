Le prix de l'essence explose à Gatineau et Ottawa

Après une tentative infructueuse de hausse le prix du litre d'esssence la semaine dernière, deux bannières du boulevard Gréber dans le secteur Gatineau vendent leur essence 13 cents de plus cher que ce matin. Le Pétro Canada et le Hetco affichent un prix à 1.129 alors que le prix ce matin était de 0.999 le litre.



Rappelons qu'en milieu de semaine dernière, l'ensemble des pétrolières ont augmenté leur essence de 10 cents et que moins de 24 heures plus tard, le prix du litre avait redescendu sous la barre de 1$ le litre.



Fait à noter, plusieurs stations d'Ottawa affiche un prix à 1,129 selon le site www.ottawagasprices.com