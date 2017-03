Le prix des maisons a bondi de 88% à Val-des-Monts en 10 ans

C'est à Val-des-Monts où le prix des maisons unifamiliales a le plus grimpé en Outaouais au cours des 10 dernières années. Selon des données recueillies par la firme JLR.CA, à partir du registre foncier du Québec, le prix a grimpé de 88% pour atteindre 247 000$.



A Cantley, le prix d'une résidence unifamiale a grimpé de 50% et se retrouve à 310 000$.



C'est à Gatineau où la hausse a été la moins importante et où le prix est le moins élevé.



De 2006 à 2016, le prix d'une maison a varié de 47% pour atteindre un peu moins de 243 000$.