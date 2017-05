Le projet de déménagement de Costco à Sherbrooke progresse

Le projet de déménagement de Costco sur le plateau St-Joseph à Sherbrooke progresse. Le comité exécutif en a pris connaissance plus tôt cette semaine et celui-ci serait dévoilé publiquement le 19 juin prochain lors de la séance du conseil municipal.

Entre-temps, le projet sera soumis au comité consultatif d'urbanisme.

Rappelons que Costco doit déménager sur le plateau Saint-Joseph et comprendrait l'implantation d'une station-service qui compterait une quinzaine de pompes.