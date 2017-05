Le projet de loi sur Guertin est déposé

Une autre étape vient d'être franchie dans le dossier Guertin. Le projet de loi privé, appelé le projet de loi 227, a été déposé par le député de Chapleau Marc Carrière.



Le projet se résume en trois points, inscrits sur une seule page.



Le premier point est que la ville de Gatineau peut conclure, de gré à gré, avec un organisme à but non lucratif tout contrat relatif à la construction et à la gestion d'un aréna comportant une glace d'environ 4000 sièges et trois glaces communautaires et que la ville assume toute partie des coûts liés à la réalisation et à l'exploitation du projet.



Le deuxième point indique que l'organisme à but non lucratif est assujetti à certains articles de la Loi sur les cités et villes.



Et le dernier point, qui devra être déterminé, c'est la date d'entrée en vigueur de la loi 227.