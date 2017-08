Le retour des Nordiques est «certainement» une priorité pour PKP

Pierre Karl Péladeau

QUÉBEC - Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre-Karl Péladeau, assure que le retour d'une équipe de hockey à Québec est toujours une priorité pour son entreprise.

PKP confirme que Québecor multiplie les efforts pour convaincre la Ligue nationale de Hockey de ramener les Nordiques à Québec.

Il explique que Québécor suit les règles dictées par la LNH.Parmi celles-ci : travailler dans la discrétion.

Monsieur Péladeau considère aussi que le travail fait par Québecor dans la diffusion des parties de hockey est un atout de taille dans le dossier.

«Je ne pourrai pas vous donner plus de détail», a-t-il dit, lorsque questionné à savoir si l'achat des Hurricanes de la Caroline était sur la table.

Rentabilité du Centre Vidéotron

Face à l'impatience du maire de Québec sur la non-rentabilité du Centre Vidéotron, PKP a indiqué qu'il ne connaît pas d'entreprise rentable en six mois.

Il a rappelé que des sommes significatives ont été versées à la Ville en droits d'identification.

Selon lui, il serait trop facile de juger sur une période aussi brève, et croit que ça sera seulement au terme du contrat de 25 ans qu'il sera possible de faire le procès de cette entente. Ce qui ne sera pas nécessaire, toujours selon ses dires.

Annulation de spectacles

Après l'annulation des spectacles de l'artiste The Weeknd et Red Hot Chili Peppers, il convient que ce n'est pas se qu'il souhaitait, et que tout sera fait pour que ça ne se reproduise plus.