Le Tonix Gym et Spa Urbain fermera le 24 février

Le Tonix Gym et Spa Urbain, situé dans l'Hôtel Delta de Trois-Rivières, fermera ses portes le 24 février prochain.

La clientèle du Tonix sera confiée au Centre athlétique TR et tous les contrats d'abonnements et les chèques-cadeaux vendus seront honorés.

Par voie de communiqué, l'entreprise précise que la décision a été prise en fonction de l’ampleur des travaux qui seront effectués au complexe hôtelier et au centre des congrès ainsi que la durée de ces derniers. Les importants réaménagements «rendent impossible la poursuite des services de qualité», peut-on lire.

La direction du Tonix et la Société immobilière G3R inc., propriétaire de l'hôtel, ont convenu d’un commun accord de résilier le bail qui lie les deux entreprises et ainsi mettre fin aux activités Tonix Gym et poursuivre, au cours de la prochaine année, les discussions pour la planification de la réouverture du Tonix Spa Urbain à la fin des travaux de réaménagement.

D'ici le 24 février à 17h, le Tonix Gym et Spa Urbain continuera à opérer normalement.