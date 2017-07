Le tout premier pique-nique interprovincial connaît un franc succès

Le tout premier pique-nique interprovincial canadien sur le pont Alexandra a connu un grand succès dimanche.

Les deux premiers ministres ontarien et québécois, Kathleen Wynne et Philippe Couillard, ont cassé la croute avec les maires de Gatineau et d'Ottawa Maxime Pedneaud-Jobin et Jim Watson.

Quelque 2 600 pique-niqueurs se sont prêté au jeu. Pour l'occasion, 12 000 pieds carrés de tourbe ont été étendus tout le long de la voie piétonnière du pont.

Les billets s'étaient écoulés en seulement deux minutes sur internet.

La capitale s'est inspirée de Sydney en Australie, où le pont de Sydney est transformé en parc suspendu chaque année.