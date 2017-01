Le transport en commun n'est pas essentiel à Gatineau, menace de grève en vue

Le transport en commun à Gatineau n'est pas considéré comme un service essentiel. C'est ce qu'a conclu le Conseil canadien des relations industrielles.



C'est donc dire que si les chauffeurs et mécaniciens décident de déclencher une grève, ils ne seront pas obligés d'assurer un service essentiel aux usagers.



Les employés vont se réunir mercredi pour la suite des choses, eux qui ont un mandat de grève en main.



Advenant le cas où ils décidaient de déclencher une grève, le syndicat doit donner un pré-avis de 72 heures à l'employeur.



Les employés pourraient donc se retrouver en grève pas plus tard que le week-end prochain.



La direction de la STO est déçue de la décision et demande au syndicat de se rasseoir à la table de négociation.



D'ailleurs, les deux parties doivent se rencontrer vendredi devant un médiateur.