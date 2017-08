Les collisions impliquant des chevreuils en forte hausse

Marco Harrison, directeur de la Fondation CAA-Québec

QUÉBEC - Le nombre d'accident de la route impliquant des chevreuils a augmenté de près de 40% en cinq ans sur le territoire de la province.

Cogeco Nouvelles a obtenu en primeur les plus récentes statistiques de la Société d'assurances automobile du Québec.

Si les accidents graves impliquant des cerfs de Virginie sont en diminution, ceux causant des blessures légères et des dommages matériels ont explosé.

On note une augmentation quasi généralisée dans l'ensemble des régions, mais la Montérégie, le Centre-du-Québec, l'Estrie, et Chaudière-Appalaches sont surreprésentés avec des hausses respectives de 31, 40, 58, et 65% entre 2012 et 2016.

Ces quatre régions regroupées représentent 60% des accidents impliquant des chevreuils.

Une augmentation du cheptel causée par des hivers plus doux, une forte pression de chasse, et le nourrissage par l'être humain sont autant de facteurs qui peuvent expliquer cette situation.

Les mois de juin, juillet, octobre et novembre sont ceux lors desquels il semble y avoir davantage de ces accidents.

En contrepartie, les collisions impliquant des orignaux ou des ours ont diminué de 9% sur la même période. Des accidents, qui toute proportion gardée, ont des conséquences plus sévères.

Le nombre de décès sur nos routes impliquant des animaux est resté relativement stable atteignant un pic de 6 morts en 2014 avant de revenir à 3 en 2016.

Si la collision vous semble inévitable, le CAA recommande de ne pas dévier de la route et tenir solidement votre volant, d'utiliser votre klaxon, d'appuyer fermement sur les freins ou les pomper, activer vos clignotants d'urgence, et essayer d'arrêter votre véhicule de façon contrôlée.

Pourquoi ne pas dévier de votre route pour éviter l'animal, c'est qu'il vaut parfois mieux heurter l'animal que de frapper un autre véhicule ou un obstacle fixe. C'est très souvent dans ces circonstances que les automobilistes se blessent ou se tuent.

Le saviez-vous?

En vertu de l'article 171 du Code de la sécurité routière, vous êtes obligé de rapporter aux autorités toute collision impliquant une bête pesant plus de 25 kg si vous ne restez pas sur les lieux. Ceux qui ne le font pas, s'exposent à une amende variant de 200 à 300$.