QUÉBEC - La jeune femme de Ste-Geneviève de Batiscan qui a été arrêtée aux Bahamas pour agression sexuelle sur un mineur est maintenant détenue dans de meilleures conditions.

Karine Gagné a été arrêtée par la police locale début janvier pour avoir eu un rapport sexuel avec un jeune homme de 15 ans sur un bateau de croisière.

La jeune femme n'est plus dans un établissement mixte, et partage une cellule plus propre avec 9 co-détenues.

Le père de Karine Gagné tente toujours de récolter les fonds pour rapatrier sa fille grâce au sociofinancement. La campagne a pour le moment amassé 8858 $ sur un objectif de 25 000$.