Les échographies en clinique privée seront maintenant gratuites

Le ministre de la Santé Gaétan Barrette

Chargement du lecteur ...

QUÉBEC - Les Québécois désirant obtenir une échographie dans une clinique privée pourront désormais être remboursés par la Régie de l'assurance maladie du Québec.Cependant, l'accès aux échographies en clinique privée pourrait être limité puisqu'aucune entente n'a été ratifiée entre le gouvernement et les radiologistes.Le gouvernement estime le coût d'une échographie à 60 ou 70 dollars, tandis que les radiologistes affirment que le coût réel se situerait plutôt entre 100 et 120 dollars.La critique péquiste en matière de santé, Diane Lamarre, a déploré que le ministre ait mis en place une telle mesure sans s'entendre avec les médecins.Elle explique que dans ce contexte, ce sont les patients qui devront arbitrer le coût de l'examen, en clinique.À l'heure actuelle, on estime à 120 000 le nombre de patients en attente d'une échographie au Québec. En plus des services d'échographie, d'autres examens sont inclus dans cette modification du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie, notamment la tomographie optique du globe oculaire.