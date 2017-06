Les familles des défunts toujours dans le néant

QUÉBEC - Les veuves des deux hommes décédés à Montmagny lors de la tempête du siècle en mars dernier n'arrivent pas à faire leur deuil faute d'explications concernant la mort de leurs maris. Leur avocat Me Marc Bellemare a d'ailleurs avoué au Journal de Québec ne pas comprendre pourquoi une enquête externe d'envergure a été faite dans le cas de l'autoroute 13 à Montréal, et qu'aucune mesure n'ait été prise dans le cas de Montmagny alors qu'il y a eu mort d'hommes.





Il compte d'ailleurs se fier sur le rapport du coroner, qui devrait être publié au plus tard à l'automne, pour décider si poursuite il y aura.





Valérie Tanguay et Stéphanie Couture-Therrien se sont contentées d'aller porter des gerbes de fleurs là où sont décédés leurs conjoints, pour honorer leur mémoire et rappeler aux passants qu'il y a eu négligence à cet endroit.