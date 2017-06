Les jeunes auront accès gratuitement à du théâtre dans les parcs de Sherbrooke

Lysanne Gallant

Les jeunes de Sherbrooke auront accès à du théâtre dans les différents parcs cet été.Une quinzaine de représentations auront lieu pour rejoindre les 3 mille 200 jeunes inscrits dans les camps de jours.L'objectif est de favoriser la lecture chez les enfants de 5 à 11 ans.La metteure en scène Lysanne Gallant parle dans l'extrait audio de la pièce qui raconte l'histoire de Poline, Louca et Gretel qui découvrent un livre leur faisant vivre différentes aventures.Les représentations dans les parcs auront lieu jusqu'au 13 juillet et il est possible de consulter l'horaire sur le site sherbrooke.ca/calendrier.La pièce sera aussi présentée en octobre dans les 5 bibliothèques de Sherbrooke.