Les militaires de Valcartier toujours au front

QUÉBEC - Les soldats de Valcartier sont toujours à l'oeuvre pour tenter d'aider les sinistrés des inondations qui frappent le Québec. Les militaires basés à Québec se retrouvent actuellement en Outaouais, à Rigaud, dans la région de Laval et en Mauricie, selon Le Soleil.





Les tâches sont diverses et changeantes à un point tel que les services de plongeurs de combat, d'ingénieurs militaires, de personnel médical, ainsi que de fantassins, d'artilleurs et de blindés sont sollicités aux quatre coins de la province.





On mentionne que ce sont spécifiquement la mobilité des troupes et la capacité de communication des Forces armées qui les rendent si efficace en temps de crise.





Si on arrive difficilement à quantifier le nombre de militaires provenant de Valcartier qui ont été déployés, 2600 militaires au total ont été déployés aux quatres coins de la province.