Benoit Houle

Le syndicat de l'enseignement de l'Estrie soutient qu'il est fréquent que des notes d'élèves soient modifiées à la hausse à l'insu des professeurs.Il soutient que cette façon de faire est même dans les normes et modalités des écoles secondaires.Benoît Houle estime que les directions d'écoles agissent ainsi parce que c'est plus facile pour l'organisation des classes, les programmes particuliers et pour obtenir un taux de réussite scolaire plus élevé.