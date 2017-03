Les plaidoiries sont terminées au procès de Michée Roy accusé d'homicide involontaire coupable

Reportage de Marie-France Martel

Les plaidoiries sont terminées au procès de Michée Roy accusé de l'homicide involontaire coupable de son bébé en 2015 à Richmond.La procureure de la Couronne, Me Marie-Line Ducharme, a plaidé que les témoignages du docteur Claude Cyr et du pathologiste Yann Dazé étaient francs et honnêtes.Ils ont affirmé que le petit Kylen Roy avait été victime du syndrome du bébé secoué. Me Ducharme a aussi plaidé que l'accusé avait avancé des versions changeantes et floues sur ce qui s'est passé le 1 er janvier 2015.L'avocat de Michée Roy, Me Félix-Antoine Doyon, a pour sa part remis en doute certains aspects des témoignages des experts. Il s'est aussi questionné sur le fait qu'on aurait dû faire témoigner l'ophtalmologiste qui a observé le bébé.La juge Claire Desgens de la Cour du Québec pourrait rendre son verdict le 22 mars. En audio, le reportage de Marie-France Martel