Les plantes "zombies" envahissent l'Estrie

Quelques lacs de la région de l'Estrie doivent composer avec le myriophylle à épis, une plante aquatique envahissante que l'on nomme aussi zombie.

Introduit en Amérique du Nord il y a quelques années, le myriophylle à épi se reproduit par bouture. Il suffit donc de le toucher avec une hélice de bateau ou une pagaie pour que d'autres plants s'enracinent au fond du lac.

Pour Jean-Claude Thibault, président du Regroupement des associations pour la protection de l'environnement des lacs et des bassins versants, la solution est d'abord dans la prévention.

Selon lui, l'ennemi premier et le phosphore

De plus en plus de municipalités instaurent également des programmes de nettoyage obligatoire des embarcations et des remorques avant la mise à l'eau.