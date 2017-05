Les refoulements d'égouts et la sécurité : les priorités

M. Pedneaud-Jobin sur les priorités

Chargement du lecteur ...

Le maire de Gatineau était bien entouré lors de son point de presse samedi midi. Le ministre de la Sécurité publique, la ministre responsable de l'Outaouais ainsi que tous les députés provinciaux étaient sur place.

M. Pedneaud-jobin a indiqué que sa priorité présentement était les refoulements d’égouts, car cela est un nouveau phénomène qui arrive.

La sécurité de tous et chacun reste également sa plus grande priorité. Il est important de respecté les signalisations et ce malgré l’agrandissement du périmètre de sécurité.

Plus de 400 résidents ont maintenant été évacués et plus de 220 résidences sont maintenant inoccupés. Par contre, la ville de Gatineau n’a pas eu a débranché plus de citoyen du service d’électricité ce qui aide les sinistrés.

L’armée est déjà sur place et certains militaires sont déjà sur le terrain.