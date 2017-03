Lise Cormier

Chargement du lecteur ...

Malgré la neige toujours présente, la machine des Mosaïcultures roule à plein régime afin d'être prête pour le lancement de l'événement le 1er juillet prochain.Plusieurs journalistes de la région se sont déplacés dans des entrepôts de Repentigny et Laval aujourd'hui pour voir l'évolution des travaux.La création des structures va bien et plusieurs vont bientôt apparaître à Gatineau sous peu.Lise Cormier, directrice générale de Mosaïculture Canada, parle de la prodution de fleurs nécessaires et de l'arrivée d'un nouveau partenaire.