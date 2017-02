Les travaux de réfection au centre Julien-Ducharme ne débuteront qu'en 2018

Les travaux de réfection au Centre Julien-Ducharme de l'arrondissement de Fleurimont ne commenceront finalement qu'au début de 2018. Contrairement à ce qui a été véhiculé lors du point de presse de vendredi dernier, la Ville de Sherbrooke fera plutôt les plans et devis et les appels d'offres cette année.



Les travaux pour remplacer le système de réfrigération devraient débuter en février 2018.



Une génératrice sera utilisée durant une partie des travaux ce qui fait que les activités régulières pourront se poursuivre sur la glace.



Quant au remplacement des baies vitrées, des bandes et de l'éclairage, les travaux vont débuter en avril ou en mai après la saison de hockey.