Bernard Sévigny

Chargement du lecteur ...

La Ville de Sherbrooke pourrait être tentée d'imiter Montréal et de réduire les limites de vitesse dans les rues locales près de parcs et d'écoles.Il indique que des vérifications sont présentement en cours.Rappelons que la Ville de Montréal imposera dès l'an prochain une limite de vitesse de 30 Km/h dans les rues locales près des écoles et des parcs sur son territoire.