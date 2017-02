Locataire fraudeur: Denis Normand doit rembourser et provoque presqu'une bagarre

Écoutez le reportage :

Le locataire fraudeur Denis Normand était de retour en cour aujourd'hui où il devait recevoir sa sentence.

Son nouvel avocat Christian Deslauriers a demandé à ce que le prononcé de la sentence soit reporté, ce qui a été accepté par la juge.



Me Deslauriers a aussi indiqué que son client était prêt à rembourser la somme de 4 430$ aux propriétaires floués.





Par contre, à sa sortie de la salle d'audiance, Denis Normand a lancé un cri de joie et l'un des propriétaires floués s'apprêtait à le confronter lorsque sa conjointe l'a invité à se calmer.



Mireille Rochon déplore les délais et surtout le fait que d'autres propriétaires risquent de se faire flouer par Normand.