Vicki-May Hamm

La population de Magog est préoccupée par l'avenir de ses parcs et espaces verts.Quelques points ont fait consensus comme de garder l'accès au lac Memphrémagog et d'améliorer les liens piétonniers et cyclables entre les différents parcs.Toutefois, certains groupes ont apporté d'autres points de vue.En audio, la mairesse de Magog, Vicky-May Hamm.La deuxième partie de cette consultation sur le plan directeur des parcs et des espaces verts se tient ce soir.