Mairie de Sherbrooke: Steve Lussier veut s'attaquer aux finances municipales

Steve Lussier

Le candidat indépendant à la mairie de Sherbrooke, Steve Lussier croit qu'un sérieux coup de barre doit être donné aux finances municipales alors que la dette a atteint 453 millions de dollars en 2016.

Il suggère de limiter les hausses de taxes au taux annuel d'inflation et de viser un gel complet de taxes pour au moins la prochaine année et de cesser les dépenses dans le projet d'aéroport pour obtenir la désignation nécessaire afin d'offrir des vols commerciaux.



Steve Lussier croit qu'un moratoire s'impose également sur le projet Well inc.

Par ailleurs, il est d'avis que Sherbrooke doit être plus attractive pour conserver sa main d'oeuvre.



Steve Lussier a aussi l'intention de rétablir un équilibre commercial dans les différents arrondissements.

En audio: Steve Lussier