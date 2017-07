Maison Béthanie: c''est jour de référendum dans le Vieux-Québec

QUÉBEC - Les citoyens du Vieux-Québec se prononcent aujourd'hui en ce qui concerne l'avenir de la maison Béthanie, cet immeuble ancestral dans lequel un promoteur veut construire 20 unités d'habitation. Des citoyens du quartier réclament que le réglement de zonage soit respecté et que la bâtisse n'en abrite que 12 pour favoriser la construction de plus grands logements pouvant accueillir des familles.





De son côté le promoteur se justifie en disant que les 20 unités lui permettraient de rentabiliser son projet, et c'est pourquoi il demande une dérogation au réglement de zonage.





Il s'agira vraisemblablement du dernier référendum municipal sous l'ère Labeaume, puisque le projet de loi 122 permet au maire d'abolir ce type de consultation populaire, ce qu'il a déjà dit qu'il ferait.





500 citoyens sont habilités à voter, et pourront s'exercer aujourd'hui seulement, entre 10h et 20h à l'hôtel de ville de Québec.