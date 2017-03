Maltraitance envers leur enfant de 5 ans: un couple plaide coupable

Reportage de Marie-France Martel

À Sherbrooke, le couple accusé de maltraitance à l'endroit de leur enfant de 5 ans a plaidé coupable aux accusations portées contre lui.

La mère a été condamnée 18 mois de prison et le père à 16 mois.



Ils étaient accusés de séquestration, d'avoir omis de prodiguer les soins nécessaires à la vie et dans le cas de la mère, de voies de faits avec lésions.



L'enfant est né avec un syndrome génétique rare qui nécessitait plusieurs rendez-vous médicaux et les parents ont eu de la difficulté à gérer la situation.



Il a été privé de nourriture et montrait des signes de corrections déraisonnables lors de l'arrestation des parents en 2014.



Le père purge déjà une peine de 12 ans de prison pour des gestes incestueux commis à l'endroit de deux de ses filles.