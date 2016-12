Marché public à Expo-Cité : pas de problème à attirer des commerçants, jure Labeaume

Le maire Régis Labeaume

Le maire de Québec ne craint absolument pas que les commerçants soient réticents à aller s'établir dans un marché du Vieux Port déménagé à Expo Cité.

Selon Régis Labeaume, les marchands et bannières vont se battre pour s'y tailler une place, et ce même si aucun plan d'affaires décrivant le projet n'a encore été rendu public.



Le maire, qui n'a pas été en mesure de nommer un seul nom de commerce à venir outre celui de la SAQ, a évoqué tous les avantages du futur marché par rapport à celui qui existe actuellement.



Un éventuel lien, qui reste à préciser, serait par ailleur développé entre le site actuel du Vieux-Port et celui d'Expo-Cité.



Il est aussi question de relier la 3e avenue de Limoilou et le quartier Saint-Sauveur.