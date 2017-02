Menaces contre les maires Sévigny et Labeaume: Réjean Hurdle fera face à la justice

Le reportage de Marie-France Martel

À Sherbrooke, l'homme qui aurait proféré des menaces à l'endroit des maires Bernard Sévigny et Régis Labeaume subira une évaluation psychiatrique sur son aptitude à comparaître.Il est accusé de voies de faits et de menaces à l'endroit de trois policiers de Sherbrooke ainsi que d'entrave à leur travail.Quant aux propos violents proférés l'endroit des élus, de la communauté musulmane et des mosquées, l'enquête est toujours en cours.Réjean Hurdle était possiblement intoxiqué au moment de son arrestation après avoir logé 9 appels à la centrale 911.Il a de nombreux antécédents criminels et reviendra devant le tribunal le 16 février prochain.