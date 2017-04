Menaces envers le maire Sévigny et la communauté musulmane: 12 mois de prison pour Réjean Hurdle

Reportage de Marie-France Martel

Réjean Hurdle, qui avait proféré des menaces de mort à l'endroit du maire de Sherbrooke Bernard Sévigny et de la communauté musulmane, est condamné à une peine globale de 12 mois de prison.

Le juge Conrad Chapdelaine a tenu compte de plusieurs facteurs aggravants, dont les menaces qui ont suscité des craintes et de l'anxiété pour les personnes visées.



Selon lui, Réjean Hurdle entretient des préjugés tenaces à l'égard des immigrants et de la communauté musulmane.



Il a toutefois franchi une ligne en passant de la parole aux gestes.



Réjean Hurdle s'est aussi vu imposer une probation de 2 ans durant laquelle il lui sera interdit d'entrer en contact avec le maire Sévigny et de se trouver dans des lieux de culte musulmans.