Menaces explicites à l'endroit du Centre de prévention de la radicalisation CPRMV

QUÉBEC - Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence a fait l'objet de menaces explicites sur les réseaux sociaux, menaces pour lesquelles ils envisagent de porter plainte. Sur une publication Facebook traitant de l'ouverture d'une antenne du Centre à Québec, un individu a écrit: "Après il ne manquera plus qu'un bidon d'essence et une allumette question de bien se marrer".





La publication est l'oeuvre d'un individu qui utilise le pseudonyme Raf Stomper, membre en règle d'Atalante Québec et chanteur du groupe d'extrême-droite Légitime Violence.