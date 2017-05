Météo Outaouais: Avertissement de pluie toujours en vigueur vendredi

Environnement Canada maintient son avertissement de pluie en vigueur pour la région jusqu'à dimanche.

On a même révisé à la hausse par rapport à hier après-midi à l'effet qu'on attend maintenant de 40 à 60 mm de pluie d'ici dimanche.



L'organisme fédérale rappelle aussi que les sols sont près du niveau de saturation.



On demande aux citoyens de ne pas s'approcher des endroits où le sol est affaissé près des rivières, des ruisseaux et des ponceaux.



Environnement Canada demande aussi d'éloignez les enfants et les animaux de compagnie des rives des ruisseaux et des rivières.



L'avertissement rappelle que la pluie va durer jusqu'à dimanche.