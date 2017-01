Meurtre de Thérèse Gauvreau: des réponses aujourd'hui concernant le délai de 30 minutes de la police

C'est aujourd'hui que l'on devrait en savoir plus concernant la ou les raisons du délai de 30 minutes dans le dossier du meurtre de Thérèse Gauvreau. Le chef de police Mario Harel va rencontrer les élus aujourd'hui.



Le maire de Gatineau Maxime Pedneaud-Jobin a réagi en fin d'après-midi à la mort de Thérèse Gauvreau et à l'enquête interne du service de police concernant le délai de 30 minutes de temps de réponse du service 911.



Dans un laconique communiqué, le maire a d'abord offert ses condoléances à la famille Gauvreau pour ensuite rappeler les détails de la mise en place de l'enquête interne.



Il a conclut le tout en soulignant qu'il ne fera aucun commentaire sur le sujet.



Quelques heures plus tôt, le 1047 vous apprenait qu'une opération visant à contrer l'utilisation du cellulaire au volant se tenait à quelques kilomètres du lieu du meurtre mercredi dernier.



Alors que la police a invoqué un manque d'auto-patrouille pour expliquer le délai de 30 minutes, un témoin affirme avoir vu trois véhicules de police en train de distribuer les contraventions.