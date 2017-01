Meurtres de ses deux soeurs: l'accusé inapte à subir son procès

L'homme d'Ottawa accusé d'avoir poignardé à mort ses deux soeurs, il y a près de trois semaines, est inapte à subir son procès.

Une évaluation psychiatrique conclut que Musab A-Noor, 29 ans, ne serait pas en mesure de suivre les procédures judiciaires, considérant de sérieux problèmes de santé mentale.

Plusieurs de ses comparutions ont d'ailleurs été annulées le mois dernier au palais de justice d'Ottawa, puisqu'il se trouvait toujours à l'hôpital.

Rappelons que les corps de Nasiba et Asma A-Noor ont été retrouvés dans leur résidence du chemin McCarthy, la nuit du 16 décembre.

Leur frère fait maintenant face à des accusations de meurtre prémédité et non prémédité. Il est d'ailleurs l'auteur présumé des 23e et 24e homicides de l'année 2016 à Ottawa.