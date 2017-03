Moins de congrès à Sherbrooke en 2016

Denis Bernier

Le nombre de congrès a diminué en 2016 à Sherbrooke par rapport à l'année précédente.

Il est passé de 53 en 2015 à 41 en 2016 et le nombre de nuitées attribuables aux congrès a diminué de 22 %.



Quant à l'ensemble des congrès et événements, leur nombre a diminué de 11 %.



Destination Sherbrooke estime toutefois que l'année 2015 était exceptionnelle.



En audio, le directeur général, Denis Bernier.



Destination Sherbrooke reconnait également que le Centre de foires de Drummondville est un concurrent direct qui est très agressif sur le marché.



Par ailleurs, grâce au Fonds d'aide aux congrès et événements, une dizaine d'événements ont déjà été confirmés cette année à Sherbrooke.