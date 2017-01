Mordu au visage par son pitbull

QUÉBEC - Un homme a été mordu violemment par son pitbull hier dans le secteur Val-Bélair. Selon le Journal de Québec, l'individu d'une trentaine d'années se serait approché de son chien pour le caliner lorsque la bête l'aurait mordu au visage, causant d'importantes lésions.





Les autorités ont du faire venir l'escouade canine et ont pris trois heures pour maîtriser le chien.





Si l'incident s'est produit vers 13h30 hier après-midi, le logement où s'est déroulée la scène était toujours empreint de taches de sang et d'urine en soirée.





Le SPVQ a refusé de confirmer hors de tout doute qu'il s'agissait bel et bien d'un redouté pitbull.





Ils confirment toutefois que lors de l'appel au 9-1-1, le propriétaire aurait mentionné que c'était un pitbull.