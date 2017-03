Nouveau robot chirurgical de grande précision au CHUS Fleurimont

Reportage de Marie-France Martel

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS est maintenant doté d'un robot chirurgical ultra moderne qui a d'importants bénéfices pour les patients.Pour le moment, il est utilisé à l'hôpital Fleurimont pour des patients ayant un cancer de la prostate.Le robot est muni de 4 bras interactifs qui peuvent être contrôlés à distance par le chirurgien.Le docteur Patrick Richard, urologue au CIUSSS de l'Estrie-CHUS explique que les chirurgies se font avec une plus grande précision, ce qui permet de préserver les nerfs pour la fonction sexuelle et les muscles responsables de la continence urinaire.Le robot Da Vinci pourra éventuellement être utilisé pour des cancers du rein et de la vessie, ainsi que pour des chirurgies de l'utérus ou en ORL. En audio, le reportage de Marie-France Martel