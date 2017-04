Opération anti-stupéfiants : 3500 comprimés de methamphétamine saisis

QUÉBEC - La police de Québec a saisi plusieurs milliers de comprimés de méthamphétamines hier dans le cadre d'une opération visant le démantèlement d'un réseau de trafic de stupéfiants opérant sur le territoire de la ville de Québec.

Au total, 5 perquisitions ont eu lieu à différents endroits sur le territoire de la ville de Québec, menant à 5 arrestations.

Il s’agit de Martin Plamondon 48 ans, Michaël Boucher 21 ans, Jean-Yves Lessard 47 ans, qui ont comparu dans la journée d’hier. Une femme de 43 ans a également été arrêtée puis libérée ainsi qu’un homme de 31 ans qui devrait comparaître aujourd’hui. Des accusations de trafic de stupéfiants et de possession d’arme prohibée sont portées contre ceux-ci.

En plus de 3500 comprimés de méthamphétamine, les policiers ont saisi un peu plus de 2 onces de cocaïne, 2 armes à feu, 1 pistolet à impulsion électrique, une veste par balle, un cellulaire et 5 500$ en argent.