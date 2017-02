Opération antidrogue à Magog: cinq personnes arrêtées Cogeco Nouvelles

Cinq personnes ont été arrêtées jusqu'à maintenant dans le cadre d'une importante opération antidrogue dans le secteur de Magog, dont la tête dirigeante, un Magogois de 57 ans. Une douzaine de perquisitions ont permis de saisir plus de 54 000 $ en argent et un kilo de cocaïne et de hasch.



Une serre d'une vingtaine de plants de marijuana a aussi été découverte ainsi quelques centaines de grammes en paquets, un poing américain et deux pistolets de calibre 22.



Trois véhicules ont été saisis comme bien infractionnels, dont une Mercedes C-300 2016.



Quatre des 5 suspects arrêtés doivent comparaître cet après-midi au palais de justice de Sherbrooke.



Ils feront possiblement face à des accusations en lien avec le complot, le trafic et la possession en vu de faire le trafic de stupéfiants.



Près d’une cinquantaine de policiers participent à cette opération.