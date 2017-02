Opération antidrogue à Stornoway Cogeco Nouvelles

Un homme et une femme ont été arrêtés hier lors d'une opération antidrogue menée dans le rang St-Laurent à Stornoway. Ce sont des informations du public qui ont permis aux policiers de la Sûreté du Québec de saisir plus de 4 kilos de cannabis en vrac et une somme de mille 200 dollars.



L'homme de 53 ans et la femme de 43 ans ont été remis en liberté.



Ils comparaîtront sous des accusations criminelles en lien avec la drogue saisie.